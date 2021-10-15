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Экс-президента Клинтона госпитализировали с заражением крови

Источник:
РИА Новости
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Фото: haydenschiff / Attribution License

Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован в штате Калифорния с заражением крови, сообщают американские СМИ.

Подчеркивается, что его болезнь не связана с COVID-19, а причиной госпитализации стало заражение крови.

«Он был доставлен в больницу уже с инфекцией, а не подхватил ее там. Его лечат при помощи антибиотиков, и врачи утверждают, что он реагирует на них положительно», — приводит РИА Новости материал CNN.

Медики добавили, что он провел в больнице два дня. Представитель Клинтона также заявила, что экс-президент «идет на поправку».

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Политика #Мир #Здоровье
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