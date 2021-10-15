НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Четверть новосибирцев захотели новых мер против COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
349 0
Фото: © Sibnet.ru

Четверть опрошенных новосибирцев выступили за усиление мер по борьбе с коронавирусом, сообщает сервис SuperJob.

«Переводите людей на удаленную работу — освободится общественный транспорт, вот и снизили проценты заболевших. Иначе это не работает. Большинство заболевает либо по дороге на работу/с работы в общественном транспорте, либо на рабочем месте», — такое мнение транслировали в Новосибирске 27% опрошенных.

При этом 43% опрошенных в городе выступили против, а 30% горожан затрудняются ответить.

С 8 ноября в Новосибирской области будет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий, количество участников которых превышает 500 человек. С подробным текстом документа можно ознакомиться на сайте правительства Новосибирской области.


Тема: Коронакризис
Путин пройдет ревакцинацию по совету специалистов
Появилась новая теория происхождения коронавируса
Чиновников на Алтае отстранили от работы за отказ от вакцинации
Коронавирус назвали оружием террористов
смотреть все
Новосибирск #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Омская пенсионерка отказалась переезжать из бочки в интернат
Обязательная вакцинация от COVID началась в Новосибирской области
Четверть новосибирцев захотели новых мер против COVID-19
Камеры в Кемерове стали штрафовать за непристегнутый ремень
Самое популярное
Разработчики поделились подробностями S.T.A.L.K.E.R. 2
Rockstar переиздаст классические GTA
Появилась новая теория происхождения коронавируса
Цифровые подписи россиян интегрируют в SIM-карты
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

korvinsS

Это психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.

RS1981

О парень, тебе явно нельзя разрешение на оружие выдавать....., сочувствую твоим родным.....

RS1981

У Поклонской дип неприкосновенность в Кабо-Верде, так что Николенко обломиться со своими хотелками.....

RS1981

Ты понимаешь, что ты сейчас предлагаешь развязать 3ю мировую войну?
Sibnet.Ru