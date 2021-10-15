Четверть новосибирцев захотели новых мер против COVID-19

Четверть опрошенных новосибирцев выступили за усиление мер по борьбе с коронавирусом, сообщает сервис SuperJob.

«Переводите людей на удаленную работу — освободится общественный транспорт, вот и снизили проценты заболевших. Иначе это не работает. Большинство заболевает либо по дороге на работу/с работы в общественном транспорте, либо на рабочем месте», — такое мнение транслировали в Новосибирске 27% опрошенных.

При этом 43% опрошенных в городе выступили против, а 30% горожан затрудняются ответить.

С 8 ноября в Новосибирской области будет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий, количество участников которых превышает 500 человек. С подробным текстом документа можно ознакомиться на сайте правительства Новосибирской области.



