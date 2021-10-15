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Снайперский прицел сверхвысокой кратности разработан в России

Источник:
ТАСС
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Фото: Irish Defence Forces / CC BY 2.0

Красногорский завод им. С. А. Зверева (входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») разработал снайперский прицел большой кратности с широким диапазоном ввода поправок, сообщил генеральный директор предприятия Александр Новиков.

«Мы получили прицел с достаточно большим диапазоном ввода поправок по вертикали, что позволяет ему быть более универсальным и совершенно спокойно работать на дистанциях до 1,5 тысячи метров», — сказал Новиков в интервью ТАСС.

Кратность прицела переменная и составляет от 5 до 20. Изделие носит индекс ПО 5-20-56 и будет производиться под знаменитой торговой маркой «Зенит». «Выбор под применяемый калибр за стрелком, именно тот, который обеспечит максимально эффективную стрельбу на необходимой дистанции», — подчеркнул Новиков способность нового прицела выдерживать отдачу даже самых крупных калибров.

«С этим прицелом взяли первое место на чемпионате Вооруженных сил РФ по тактической стрельбе (национальный этап Армейских международных игр) в номинации «Снайпинг», — отметил генеральный директор предприятия.

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