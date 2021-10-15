Снайперский прицел сверхвысокой кратности разработан в России

Красногорский завод им. С. А. Зверева (входит в холдинг «Швабе»
госкорпорации «Ростех») разработал снайперский прицел большой кратности с
широким диапазоном ввода поправок, сообщил генеральный директор предприятия Александр
Новиков.
«Мы получили прицел с достаточно большим диапазоном ввода
поправок по вертикали, что позволяет ему быть более универсальным и совершенно
спокойно работать на дистанциях до 1,5 тысячи метров», — сказал Новиков в
интервью ТАСС.
Кратность прицела переменная и составляет от 5 до 20. Изделие носит индекс ПО 5-20-56 и будет производиться под знаменитой торговой маркой «Зенит». «Выбор под применяемый калибр за стрелком, именно тот, который обеспечит максимально эффективную стрельбу на необходимой дистанции», — подчеркнул Новиков способность нового прицела выдерживать отдачу даже самых крупных калибров.
«С этим прицелом взяли первое место на чемпионате Вооруженных сил РФ по тактической стрельбе (национальный этап Армейских международных игр) в номинации «Снайпинг», — отметил генеральный директор предприятия.