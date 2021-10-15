Правительство скорректирует размер материнского капитала

Индексацию материнского капитала на следующий год пересмотрят с учетом фактической инфляции, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.
С таким предложением на встрече с депутатами Госдумы нового созыва выступил президент России Владимир Путин. Сейчас индексация материнского капитала рассчитывается на основе прогнозируемого роста цен.
«В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале», — приводит РИА Новости слова Котякова
Министр отметил, что в Госдуме обсудят график формирования проекта об изменениях изменений в закон о материнском капитале. Он выразил надежду, что такую работу можно будет сделать в кратчайшие сроки.
Котюков уточнил, что данные по фактической инфляции будут у министерства в последних числах декабря.
korvinsSЭто психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.
RS1981О парень, тебе явно нельзя разрешение на оружие выдавать....., сочувствую твоим родным.....
RS1981У Поклонской дип неприкосновенность в Кабо-Верде, так что Николенко обломиться со своими хотелками.....
RS1981Ты понимаешь, что ты сейчас предлагаешь развязать 3ю мировую войну?