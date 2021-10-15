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Правительство скорректирует размер материнского капитала

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Индексацию материнского капитала на следующий год пересмотрят с учетом фактической инфляции, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

С таким предложением на встрече с депутатами Госдумы нового созыва выступил президент России Владимир Путин. Сейчас индексация материнского капитала рассчитывается на основе прогнозируемого роста цен.

«В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале», — приводит РИА Новости слова Котякова

Министр отметил, что в Госдуме обсудят график формирования проекта об изменениях изменений в закон о материнском капитале. Он выразил надежду, что такую работу можно будет сделать в кратчайшие сроки.

Котюков уточнил, что данные по фактической инфляции будут у министерства в последних числах декабря.

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