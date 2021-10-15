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Экс-глава МВД Украины призвал Киев готовится к войне за Крым

Источник:
ТАСС
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Генеральный штаб Украины должен разработать сценарий возвращения неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма военным путем с использованием всех современных средств, заявил бывший министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

«Странно слышать от некоторых армейских генералов, что генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем", господа генералы, нужно оставить дипломатам», — приводит ТАСС слова Авакова.

Экс-министр призвал разработать сценарий возвращения территорий с использованием «всех современных форм вооружения и стратегий». По его мнению, Украине крайне необходимо закрепить на государственном уровне стратегию «деоккупации и реинтеграции не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей».

Киев на официальном уровне неоднократно заявлял, что намерен добиваться возвращения неподконтрольных территорий исключительно политико-дипломатическим путем.

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Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
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