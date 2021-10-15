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Милохин с Медведевой сыграют Джокера и Квинн в «Ледниковом периоде»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Участники «Ледникового периода» в новом выпуске перевоплотятся в героев кинофильмов. Тиктокер Даня Милохин и фигуристка Евгения Милохина выйдут на лед в образах Джокера и Харли Квинн из «Отряда самоубийц», сообщила пресс-служба Первого канала.

В третьем выпуске «Ледникового периода» участники будут катаются под музыку из известных кинофильмов. Одним из самых зажигательных будет выступление Милохина и Медведевой, которые решились примерить образы антигероев вселенной DC.

Приглашенный член жюри Тимур Родригез порадуется за тиктокера. «Даня, поздравляю с тем, что ты попал к очень хорошим людям! Проект обогатит тебя как артиста. Расти не как блогер, а как человек», — цитирует пресс-служба Первого канала Родригеза.

В новом выпуске также Роман Костомаров и Анна Старшенбаум переоденутся в красные комбинезоны грабителей из сериала «Бумажный дом». Агата Муцениеце и Александр Энберт исполнят романтический номер по мотивам «Моей прекрасной леди». Гела Месхи и Яна Хохлова покажут бесподобное танго из «Запаха женщины».

Судить выступление будут постоянные члены жюри Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Максим Траньков и приглашенные судьи Юлия Барановская и Тимур Родригез. Третий выпуск шоу «Ледниковый период» выйдет в субботу, 16 сентября, в 17.30 на Первом канале.

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Топ комментариев

RS1981

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korvinsS

Это психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.

RS1981

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DYNAMO7294

Тут дело не в садах и детях! А в том что в России зарегистрирована сверхсмертность в некоторых регионах...
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