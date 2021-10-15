Шура Би-2 выпустил альбом с каверами поклонников

Александр Уман, известный как Шура Би-2, предоставил шанс молодым талантливым музыкантам заявить о себе и выпустил целый альбом с их работами, сообщила пресс-служба группы «Куртки Кобейна».

Шура Би-2 ранее организовал конкурс «КК_Кавер» для участников со всего мира. Лучшие ремиксы и кавер-версии песен супергруппы вошли в альбом, который «Куртки Кобейна» выпустили на всех цифровых площадках.

Победу в конкурсе и приз в 100 тысяч рублей получили казахские музыканты Otty x Jexy – Руслан Отыншин и Нурхат Жексенов. Второе место досталось музыкантам из Латвии Vanja & Free on & Morins, «бронзовым» призером стал российско-итальянский тандем Semen Ereshko & Luis B.

Куртки Кобейна — музыкальный продюсерский проект одного из лидеров российской группы Би-2 — Шуры БИ-2, созданный в 2018 году в формате супергруппы. В нем участвуют приглашенные артисты мирового уровня.