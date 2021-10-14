Путин пройдет ревакцинацию по совету специалистов

Ревакцинация президента РФ Владимира Путина от коронавируса зависит от рекомендации специалистов, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что как только специалисты посчитают ревакцинацию необходимой, Путин обязательно пройдет процедуру. В четверг истекает полгода с момента прививки президента коронавируса.

«Все будет зависеть от рекомендации специалистов. Вы знаете, что президент очень внимательно к этому относится, и как только специалисты придут к выводу о необходимости ревакцинации, это будет сделано президентом», — уточнил Песков.

Сам Путин ранее сообщал, что у него сохраняются высокие титры антител к коронавирусу. Считается, что ревакцинацию необходимо проводить через полгода после первой прививки.