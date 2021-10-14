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NVIDIA прекратила поддержку старых видеокарт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: GBPublic_PR / Attribution License

NVIDIA прекратила программную поддержку видеокарт с архитектурой Kepler. Свежий драйвер GeForce Game Ready Driver 496.13 уже не поддерживает устаревшие ускорители.

Архитектуру Kepler имеют карты линеек GeForce GTX 600 и GTX 700, а также мобильные карты GeForce 800M. Полный список карт, которые перестала поддерживать NVIDIA, опубликован на сайте компании.

Карты поколения Kepler теперь будут получать только обновления безопасности. Исключением являются лишь модели GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750 и GeForce GTX 745, потому что они основаны на GPU поколения Maxwell.

Производитель объясняет такое решение тем, что карты слишком старые и не поддерживают современные технологии и функций. Однако множество геймеров продолжают их использовать. По статистике Steam, самой популярной среди поколения Kepler остается карта GTX 760.

Тема: Человек и компьютер
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