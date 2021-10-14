Леди Гага скопировала образ российской певицы Клавы Коки

Российская певица Клава Кока написала в Instagram, что Леди Гага вышла в свет в точной копии аксессуара, который придумала ее сестра.

«Без шуток. Это боа сама сделала и придумала лично моя сестра (она же стилист) еще в декабре. А тут в точности такой же аксессуар. Гага, для тебя нам ничего не жалко», — написала Клава Кока в Instagram.

В среду Леди Гага опубликовала в Instagram фотографию в точно таком же боа, как было у Коки в клипе «Пьяную домой». Аксессуар действительно появился у Коки раньше, чем у Гаги.

Российская певица сначала написала в комментариях Леди Гаге, что обиделась. Но следом призналась: «Шучу, для тебя ничего не жалко». Американская звезда никак не отреагировала на замечания Клавы Коки.

В итоге подписчики звезд взяли ситуацию в свои руки. Одна из подписчиц выяснила, что денежные боа уже давно продают на известных сайтах, а другая нашла фото сербской телеведущей и модельера Елены Карлеуши, которая позировала в подобном аксессуарееще в 2018 году.