Леди Гага скопировала образ российской певицы Клавы Коки

Российская певица Клава Кока написала в Instagram, что Леди Гага вышла в свет в точной копии аксессуара, который придумала ее сестра.
«Без шуток. Это боа сама сделала и придумала лично моя сестра (она же стилист) еще в декабре. А тут в точности такой же аксессуар. Гага, для тебя нам ничего не жалко», — написала Клава Кока в Instagram.
В среду Леди Гага опубликовала в Instagram фотографию в точно таком же боа, как было у Коки в клипе «Пьяную домой». Аксессуар действительно появился у Коки раньше, чем у Гаги.
Российская певица сначала написала в комментариях Леди Гаге, что обиделась. Но следом призналась: «Шучу, для тебя ничего не жалко». Американская звезда никак не отреагировала на замечания Клавы Коки.
В итоге подписчики звезд взяли ситуацию в свои руки. Одна из подписчиц выяснила, что денежные боа уже давно продают на известных сайтах, а другая нашла фото сербской телеведущей и модельера Елены Карлеуши, которая позировала в подобном аксессуарееще в 2018 году.
иван иван 657098Поддерживаю на 100%. Ради хайпов пиаров итд. придурканутые прыгают по зданиям, дорогам, кладбищам. скручивают...
RS1981У Поклонской дип неприкосновенность в Кабо-Верде, так что Николенко обломиться со своими хотелками.....
RS1981О парень, тебе явно нельзя разрешение на оружие выдавать....., сочувствую твоим родным.....
RS1981Ты понимаешь, что ты сейчас предлагаешь развязать 3ю мировую войну?