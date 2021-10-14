«Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость Windows

«Лаборатория Касперского» выявила опасную уязвимость в операционной системе Windows, говорится в сообщении компании.

Уязвимость нулевого дня получила наименование CVE-2021-40449. В настоящий момент уязвимость закрыта, исправление для нее выпущено 12 октября 2021 года, отмечается в сообщении.

Уязвимость нулевого дня — это код или программа, написанные специально для использования уязвимости, о которой еще не знает разработчик и не имеет возможности ее устранить. Обычно они представляют серьезную угрозу для пользователей.

Чтобы защитить операционную систему, эксперты советуют в кратчайшие сроки обновить Windows, а также использовать надежные защитные решения, способные реагировать на сложные угрозы.