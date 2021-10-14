Путин назвал залог успешного развития России

Залогом успешного развития России выступают традиционные ценности, заявил президент России Владимир Путин, выступая на третьем Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

«При абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе и свободы самоидентификации, тем не менее, все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития», — цитирует Путина сайт Кремля.

Российский лидер отметил, что современный мир ставит перед обществом и государством новые задачи: устойчивое экономическое развитие, вопросы глобальной климатической повестки, проблемы экологии, защиты окружающей среды и новые подходы к образованию.

«В их решении женщины играют все более весомую роль»,— уточнил Путин, добавив при этом, для женщин создаются условия, при которых они могли бы реализоваться и в семье, и в профессии.