США потребовали от России убрать из Европы «запрещенные» ракеты

Россия должна убрать из Европы ракеты, якобы нарушающие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.

Американский чиновник прокомментировал отношение администрации президента США Джо Байдена к инициативе российского лидера Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергла. В результате 2 августа 2019 года соглашение прекратило действие.

Путин позднее озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации. В частности, он заявил, что Москва готова не развертывать на европейской части России ракеты 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО.

На прошедшем в июне саммите НАТО участники альянса заявили, что не считают приемлемым предложение России о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе после прекращения действия соответствующего договора.