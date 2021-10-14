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Крематорий начал работу в Улан-Удэ

Источник:
Sibnet.ru
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Крематорий начал работу в Улан-Удэ, он единственный между Новосибирском и Хабаровском, сообщает представитель информационного департамента Улан-Удэнского крематория Алла Намсараева.

«Появление Улан-Удэнского крематория стало результатом взаимодействия органов государственной власти республики, города и частного бизнеса. Строительство крематория длилось три года, находится он на территории кладбища "Южное"», — сообщила Намсараева.

В крематории два прощальных зала. Рядом со зданием крематория на территории кладбища «Южное» располагается колумбарий (место для захоронения урн).

Всего в России действует 27 крематориев в 23 городах. Улан-Удэнский крематорий — единственный между Новосибирском и Хабаровском.

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