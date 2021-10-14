Примета октября: какая погода на Покров, такой будет зима

Снег на Покров, 14 октября, предвещает снежную зиму. А теплый день, согласно народной примете, означает, что осень будет долгой, а зима теплой.

14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. История праздника Покров гласит, что в начале X века жители Константинополя во время очередного набега племен молились в храме. Богородица сняла с себя покрывало и расстелила над людьми. Этот покров защитил город.

На Руси считалось, что в этот день должен выпасть снег. Согласно народной примете, снег 14 октября означает холодную и снежную зиму. Напротив, если день Покрова теплый, то осень будет долгой, а зимняя погода — комфортной.

В четверг, 14 октября в Новосибирской области тепло и без осадков. По прогнозам синоптиков, в последующие два дня температуры будут подниматься до 15 градусов выше нуля.