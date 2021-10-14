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Томская область получит почти 2 млрд на объездную дорогу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Томская область получит 1,8 миллиарда рублей на строительство восточной объездной дороги — участка малого транспортного кольца, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

В четверг штаб правительственной комиссии по региональному развитию РФ поддержал заявку Томской области на строительство первого участка малого транспортного кольца Томска. Регион получит на этот проект бюджетный кредит в 1,8 миллиарда рублей.

«Эффект от региональных проектов мультипликативный. Помимо развития инженерной, социальной, дорожной инфраструктуры, необходимой для строительства жилья, развитие получат и другие сферы, такие как туристическая, промышленная, экологическая. Уверен, что это финансирование даст положительный результат работы, направленной на повышение качества жизни граждан», — сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Регион готов начать строительство уже в 2022 году: подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы. Общая стоимость строительства объекта — 4,8 миллиарда рублей. Заявку на 3 миллиарда Томская область подаст в рамках нового конкурсного отбора заявок.

Малое транспортное кольцо Томской агломерации позволит разгрузить наиболее напряженные направления (автомобильную дорогу Томск – Аэропорт, площадь Транспортную, кольцевую развязку на площади Южной и другие направления), освободить от грузового движения и перенаправить транзитный поток в обход центральных районов Томска.

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