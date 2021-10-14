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Житель Приангарья обстрелял пристава из «Калашникова»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Житель Братска Иркутской области стал фигурантом уголовного дела за то, что стрелял из охолощенного автомата Калашникова в судебного пристава, который пытался забрать автомобиль, сообщило в четверг СУ СКР по региону.

По данным следствия, на прошлой неделе братчанин, «выражая необоснованное недовольство законным требованиям представителя власти по изъятию автомобиля», стал угрожать судебному приставу.

Затем он вооружился охолощенным автоматом Калашникова и несколько раз выстрелил в пристава холостыми шумовыми патронами.

Братчанин сдался полиции и выдал оружие. Его отправили под домашний арест. По статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» 34-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии.

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