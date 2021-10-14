НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Жених простил томской пенсионерке удары топором и избавил ее от тюрьмы

Источник:
Sibnet.ru
322 1
Фото: © Sibnet.ru

Пенсионерка в Томске ранила молодого сожителя топором за то, что он не наводил порядок дома. Мужчина пытался доказать, что нанес себе травмы сам, попросил для женщины условный срок и женился на ней.

По информации прокуратуры Томской области, прошлой осенью 67-летняя томичка пришла домой нетрезвой и начала конфликт с 38-летним сожителем, с которым постоянно ссорилась из-за его нежелания поддерживать порядок.

«Она подошла сзади к увлеченно смотрящему телевизор мужчине и нанесла ему множественные удары топором в область головы, ребер и шеи. Приехавших на вызов медиков и сотрудников полиции потерпевший попытался убедить, что травмировался самостоятельно от случайного падения», – говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства мужчина сделал подсудимой предложение, они поженились. На правах супруга томич попросил суд не назначать ей наказание в виде лишения свободы. Суд приговорил пенсионерку к трем годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу пока не вступил.

Еще по теме
Житель Приангарья обстрелял пристава из «Калашникова»
Омич надругался над подростком в Новосибирской области и сбежал
СК расследовал первое дело о торговле детьми в Красноярске
Задержан управделами губернатора Алтайского края
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Примета октября: какая погода на Покров, такой будет зима
Крематорий начал работу в Улан-Удэ
Автоинспектор застрелил терроризирующего красноярцев медведя
Томская область получит почти 2 млрд на объездную дорогу
Самое популярное
Разработчики поделились подробностями S.T.A.L.K.E.R. 2
Первую высшую оценку выставили на «Ледниковом периоде»
Rockstar переиздаст классические GTA
Появилась новая теория происхождения коронавируса
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

Блогерам нужно выписывать дополнительный штраф "За пропаганду противоправных действий". И сумма должна...

jeryakob

из полного собрания обещаний путина. том 5. стр 456

Иркут 69

Идиотизм, славик - главный враг российского общества... 👆

corrector

то чувство, когда государство призналось в крахе здравоохранения
Sibnet.Ru