Жених простил томской пенсионерке удары топором и избавил ее от тюрьмы

Пенсионерка в Томске ранила молодого сожителя топором за то, что он не наводил порядок дома. Мужчина пытался доказать, что нанес себе травмы сам, попросил для женщины условный срок и женился на ней.

По информации прокуратуры Томской области, прошлой осенью 67-летняя томичка пришла домой нетрезвой и начала конфликт с 38-летним сожителем, с которым постоянно ссорилась из-за его нежелания поддерживать порядок.

«Она подошла сзади к увлеченно смотрящему телевизор мужчине и нанесла ему множественные удары топором в область головы, ребер и шеи. Приехавших на вызов медиков и сотрудников полиции потерпевший попытался убедить, что травмировался самостоятельно от случайного падения», – говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства мужчина сделал подсудимой предложение, они поженились. На правах супруга томич попросил суд не назначать ей наказание в виде лишения свободы. Суд приговорил пенсионерку к трем годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу пока не вступил.