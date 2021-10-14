Наценки дилеров Lada выросли в два раза

Дилеры Lada увеличили ценник на дополнительные услуги, переплаты в районе 100% от заводской стоимости машины вполне реальны.

Одну из схем накруток рассмотрел журнал «За рулем» на примере Lada XRay в базовой комплектации с двигателем 1.6, пятиступенчатой «механикой» и кондиционером. Заводская цена на эту модель обозначена в размере 799,9 тысячи рублей.

Различные допы, куда входит сигнализация, коврики и прочая мелочь, оцениваются в 300 тысяч рублей. Раньше за них покупатель выложил бы не более 90 тысяч рублей. Обязательным условием является страхование жизни при покупке автомобиля в кредит — это еще 250 тысяч рублей, а также каско — 130 тысяч. Итоговая сумма уже достигла 1,479 миллиона рублей.

Дальше активируется кредитный счетчик. При первом взносе в 250 тысяч рублей оставшиеся 1,229 миллиона рублей при ставке в 15,5% годовых на пять лет повлекут переплату более 540 тысяч рублей.