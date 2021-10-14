НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Наценки дилеров Lada выросли в два раза

Источник:
Sibnet.ru
358 1
Фото: © АвтоВАЗ

Дилеры Lada увеличили ценник на дополнительные услуги, переплаты в районе 100% от заводской стоимости машины вполне реальны.

Одну из схем накруток рассмотрел журнал «За рулем» на примере Lada XRay в базовой комплектации с двигателем 1.6, пятиступенчатой «механикой» и кондиционером. Заводская цена на эту модель обозначена в размере 799,9 тысячи рублей.

Различные допы, куда входит сигнализация, коврики и прочая мелочь, оцениваются в 300 тысяч рублей. Раньше за них покупатель выложил бы не более 90 тысяч рублей. Обязательным условием является страхование жизни при покупке автомобиля в кредит — это еще 250 тысяч рублей, а также каско — 130 тысяч. Итоговая сумма уже достигла 1,479 миллиона рублей.

Дальше активируется кредитный счетчик. При первом взносе в 250 тысяч рублей оставшиеся 1,229 миллиона рублей при ставке в 15,5% годовых на пять лет повлекут переплату более 540 тысяч рублей.

Еще по теме
Составлен топ самых продающихся авто на «механике»
Рост цен на автомобили побил пятилетний рекорд
Зимние шины резко подорожали
АЗС у дома: насколько безопасны мобильные заправки
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Примета октября: какая погода на Покров, такой будет зима
Крематорий начал работу в Улан-Удэ
Автоинспектор застрелил терроризирующего красноярцев медведя
Томская область получит почти 2 млрд на объездную дорогу
Самое популярное
Разработчики поделились подробностями S.T.A.L.K.E.R. 2
Первую высшую оценку выставили на «Ледниковом периоде»
Rockstar переиздаст классические GTA
Появилась новая теория происхождения коронавируса
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин ответил на вопрос об участии в выборах и преемнике
Украина потребует от Кабо-Верде выдать Поклонскую
ЦБ обяжет банки раскрывать полную стоимость кредита
Вирусолог высказался о главной причине низких темпов вакцинации
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
Внесенная в черный список замгоссекретаря США посетит Россию
23
Путин ответил на вопрос об участии в выборах и преемнике
19
Власти разработают новый порядок въезда и выезда из России
18
Россию признали лучшим рынком для инвесторов
18
Премьер Японии заявил о суверенитете Токио над южными Курилами
Sibnet.Ru