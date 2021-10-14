Украина потребует от Кабо-Верде выдать Поклонскую

Киев поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос о выдаче экс-прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской, которую назначили послом России в страну, заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

«Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке»,— приводит «Коммерсантъ» слова Николенко.

Представитель внешнеполитического ведомства Украины сообщил, что Киев уже обсуждает вопрос экстрадиции с правительством Кабо-Верде.

«Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся»,— написала в ответ на это заявление представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.