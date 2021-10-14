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ЦБ обяжет банки раскрывать полную стоимость кредита

Источник:
«Известия»
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Фото: © Банк России

Банк России совместно с Минфином и законодателями работает над поправками в законодательство, уточняющими порядок расчета полной стоимости кредита (ПСК).

Центробанк рассчитывает, что новый законопроект сделает более ясными реальные расходы на обслуживание кредита и упростит выбор наилучшего предложения на рынке. Документ должны внести на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессии, сообщил «Известиям» представитель ЦБ.

По словам председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, сейчас гражданин по займу платит больше, чем он рассчитывал, поскольку некоторые платежи, например страховые, не учитываются в полной стоимости кредита. Он подчеркнул, что в ПСК должно быть отражено все, что формирует нагрузку на заемщика.

В ЦБ сообщили, что поправки подразумевают включение в расчет ПСК, помимо платежей по погашению основной суммы долга и процентов, любые иные платежи заемщика в пользу займа и (или) третьих лиц.

Кроме того, если кредитор будет предлагать дополнительные услуги к договору, его обяжут предложить альтернативный вариант кредита без этих услуг с расчетом по нему ПСК, а также проинформировать заемщика о ее размере.

Если договор потребительского кредита предусматривает несколько процентных ставок, применяемых в зависимости от поведения заемщика, предлагается рассчитывать ПСК исходя из максимальной суммы платежей, возможных к уплате.

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