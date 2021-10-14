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Вирусолог высказался о главной причине низких темпов вакцинации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Низкие темпы вакцинации от коронавируса в России связаны с тем, что граждане не могут найти точную информацию о российской вакцине «Спутник V», считает завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН профессор Сергей Нетесов.

«Авторы "Спутник V" опубликовали две статьи в высокорейтинговом зарубежном журнале The Lancet и совсем недавно одну статью также в известном журнале Vaccines. После моих слов и публикаций других специалистов эти статьи выставили на сайт sputnikvaccine.com, но они же на английском языке. Я их читаю, мои коллеги-вирусологи читают, но основная масса граждан России не могут их прочитать. А ведь если бы авторы поместили их на русском языке, то все население бы их прочитало», — цитирует URA.RU Нетесова.

По его мнению, складывается недоверие, когда понятную и точную информацию на русском языке не найти. Вирусолог считает, что факты о низких темпах вакцинации в России бьют по международному авторитету не только «Спутника V», но и самой России.

«В Западной Европе привились на 60%, 70%, а некоторые страны на 80%. При этом из мониторинговых англоязычных сайтов ясно, что в мире поставлено уже 6,5 миллиардов доз, у нас же 100 миллионов до сих пор поставить не могут, а надо поставить еще 150 млн до достижения 80% уровня. Вот и возникает у людей недоверие к нашей вакцине», — отметил Нетесов.

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