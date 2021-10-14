Отель в «Байкальской гавани» начнут строить в октябре

Строительство отеля компании «Грин Флоу» начнется в октябре в «Байкальской гавани» в Бурятии, сообщается в аккаунте особой экономической зоны «Байкальская гавань» в Instagram.



«Разрешение на строительство ООО "Грин Флоу Байкал" получено. Совсем скоро (уже в октябре) начнутся строительные работы на участке», — говорится в сообщении.

Компания «Грин Флоу» планирует построить на берегу Байкала неподалеку от Турки шестиэтажное здание отеля со 153 номерами и рестораном на 255 мест. Отель будет четырехзвездочным. По проекту, к зданию гостиницы примыкает двухэтажный водно-оздоровительный блок.

По проекту к зданию гостиницы примыкает двухэтажный водно-оздоровительный блок. На первом этаже находятся бассейны (всего их в комплексе шесть), хамам, финская баня, соленая баня, аромопаровые, душ впечатлений (это водная процедура гидроароматерапии). На втором этаже оздоровительно части блока располагаются термальная зона, бани, бассейн, зона отдыха, а также два тренажерных зала.

Кроме того, на первом и втором этажах здания запроектирован оздоровительный центр с кабинетами психолога и диетолога, карбокситерапии и иглорефлектсотерапии, помещениями гидромассажа, пароуглекислой ванны и душа Шарко, подводной реабилитации, грязелечения, фанготерапии, бальнеологии и для других оздоровительных процедур.

Водно-оздоровительный комплекс будет работать не только для гостей отеля, но и для всех желающих 365 дней в году. Средняя продолжительность посещения центра: шесть часов.