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#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Отель в «Байкальской гавани» начнут строить в октябре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минстрой Бурятии

Строительство отеля компании «Грин Флоу»  начнется в октябре в «Байкальской гавани» в Бурятии,  сообщается в аккаунте особой экономической зоны «Байкальская гавань» в Instagram.

«Разрешение на строительство ООО "Грин Флоу Байкал" получено. Совсем скоро (уже в октябре) начнутся строительные работы на участке», — говорится в сообщении.

Компания «Грин Флоу» планирует построить на берегу Байкала неподалеку от Турки шестиэтажное здание отеля со 153 номерами и рестораном на 255 мест. Отель будет четырехзвездочным. По проекту, к зданию гостиницы примыкает двухэтажный водно-оздоровительный блок.

По проекту к зданию гостиницы примыкает двухэтажный водно-оздоровительный блок. На первом этаже находятся бассейны (всего их в комплексе шесть), хамам, финская баня, соленая баня, аромопаровые, душ впечатлений (это водная процедура гидроароматерапии). На втором этаже оздоровительно части блока располагаются термальная зона, бани, бассейн, зона отдыха, а также два тренажерных зала.

Кроме того, на первом и втором этажах здания запроектирован оздоровительный центр с кабинетами психолога и диетолога, карбокситерапии и иглорефлектсотерапии, помещениями гидромассажа, пароуглекислой ванны и душа Шарко, подводной реабилитации, грязелечения, фанготерапии, бальнеологии и для других оздоровительных процедур.

Водно-оздоровительный комплекс будет работать не только для гостей отеля, но и для всех желающих 365 дней в году. Средняя продолжительность посещения центра: шесть часов.


Тема: Туризм в Сибири
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