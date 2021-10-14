Отель в «Байкальской гавани» начнут строить в октябре

Строительство отеля компании «Грин Флоу» начнется в октябре в «Байкальской гавани» в Бурятии, сообщается в аккаунте особой экономической
зоны «Байкальская гавань» в Instagram.
«Разрешение на строительство ООО "Грин Флоу Байкал" получено. Совсем скоро (уже в октябре) начнутся строительные работы на участке», — говорится в сообщении.
Компания «Грин Флоу» планирует построить на берегу
Байкала неподалеку от Турки шестиэтажное здание отеля со 153 номерами и
рестораном на 255 мест. Отель будет четырехзвездочным. По проекту, к зданию
гостиницы примыкает двухэтажный водно-оздоровительный блок.
По проекту к зданию гостиницы примыкает двухэтажный
водно-оздоровительный блок. На первом этаже находятся бассейны (всего их в
комплексе шесть), хамам, финская баня, соленая баня, аромопаровые, душ
впечатлений (это водная процедура гидроароматерапии). На втором этаже
оздоровительно части блока располагаются термальная зона, бани, бассейн, зона
отдыха, а также два тренажерных зала.
Кроме того, на первом и втором этажах здания запроектирован
оздоровительный центр с кабинетами психолога и диетолога, карбокситерапии и
иглорефлектсотерапии, помещениями гидромассажа, пароуглекислой ванны и душа
Шарко, подводной реабилитации, грязелечения, фанготерапии, бальнеологии и для
других оздоровительных процедур.
Водно-оздоровительный комплекс будет работать не только для гостей отеля, но и для всех желающих 365 дней в году. Средняя продолжительность посещения центра: шесть часов.
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