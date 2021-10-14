Олимпийский чемпион-гимнаст объяснил отказ от секса

Российский гимнаст Никита Нагорный ограничивает себя в сексе перед соревнованиями, об этом он рассказал в программе «50 вопросов» на платформе Premier.

«Мы воспитанники Советского Союза, а там было максимально востребовано, что ни в коем случае за месяц нельзя. Я придерживаюсь этой истории», — объяснил спортсмен.

Он заявил, что за две недели до турниров у него пропадает желание, он худеет и чувствует большую степень ответственности.

На Олимпийских играх в Токио Нагорный завоевал золото в командном многоборье. Кроме того, на его счету бронза в упражнении на перекладине и личном многоборье на этой Олимпиаде. Спортсмен является трехкратным чемпионом мира.

Нагорный женат. Его супруга — призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по спортивной гимнастике Дарья Спиридонова.