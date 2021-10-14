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Работники карьера в Забайкалье начали забастовку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба компании «Норникель»

Работники карьера горнорудной компании «Дархан» в поселке Золотореченск Забайкальского края в четверг начали забастовку из-за неполной выплаты им заработной платы, сообщает СУ СК РФ по региону.

В четверг местные СМИ сообщили, что работникам горнорудной компании «Дархан» частично не выплачивается заработная плата. Вместо 80-85 тысяч рублей, платят на пять тысяч меньше и снимают 10 тысяч рублей за питание, даже если работники брали еду из дома, поэтому сотрудники начали забастовку.

По данному факту руководством следственного управления СК России по Забайкальскому краю назначена доследственная проверка.

Следователи опросят работников и руководство компании, изымут и изучат необходимые документы. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

 
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