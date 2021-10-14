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«Игра в кальмара» побила рекорд популярности и подверглась критике

Источник:
Sibnet.ru
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Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал в США первым сериалом не на английском языке, который занимает первое место ан платформе Netflix 21 день подряд.

«Игру в кальмара» посмотрели более 111 млн пользователей стримингового сервиса Netflix. По данным телеканал KBC, сериал, выпущенный 17 сентября, на сегодняшний день находится на первом месте по популярности на платформе Netflix в 94 странах мира.

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Сериал рассказывает о группе людей, которые из-за своего тяжелого финансового положения соглашаются принять участие в большой игре. Участникам нужно пройти шесть заданий, представляющих собой детские игры. Победитель получит огромную сумму денег, а проигравший умрет.

Высокий интерес и обсуждение в Сети вызвали еще больший спрос на «Игру кальмара». Но вместе с похвалой появляются и отрицательные отзывы. Например, российский телеведущий Иван Урган в своем вечернем шоу высмеял сериал.

«Я посмотрел все эти девять серий за одну ночь, ни за что там не зацепиться», — пошутил Ургант. Он предположил, что феномен популярности проекта объясняется модой на все корейское: в качестве примеров он назвал группы BTS и фильм «Паразиты», получивший «Оскара».

Также кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, считает сериал переоцененным. По словам блогера, сюжет «Игры в кальмара» вторичен и предсказуем. При этом Баженов не считает сериал плохим.

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