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Красноярские психиатры оценили песни Моргенштерна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/morgen_shtern

Специалисты Красноярского краевого психоневрологического диспансера №1 оценили песни рэпера Моргенштерна по просьбе депутата Вячеслава Дюкова, который всеми путями пытается запретить концерты исполнителя.

«Вердикт однозначный: специалисты психиатрии констатируют, что в "творчестве" Моргенштерна очевидным образом сделан акцент на пропаганду употребления наркотиков и на романтизацию образа наркомана, как социально успешного человека», — написал Дюков во «ВКонтакте».

Он опубликовал «мнение» психиатров, которые отмечают, что в песнях Моргенштерна пропагандируется употребление наркотиков, романтизируется образ «кумиров-наркоманов как плохих парней», демонстрируется образ жизни, приоритетами которого являются «секс, наркотики и богатство».

В ответе на запрос депутата уточняется, что специалисты психоневрологического диспансера поддерживают мнение о запрете творчества исполнителя, так как оно «не про адаптацию к социуму, а больше про накал и бунтарство».

Дюков на основании такого письма призывает не проводить в регионе никаких концертов Моргенштерна или «как-то иначе популяризировать его имя». До этого мэр Красноярска Сергей Еремин говорил о том, что в детстве слушал «Сектор газа», и это никак плохо на нем не отразилось.

Сам Моргенштерн уже отвечал на претензии депутата, что на детей основное влияние оказывают родители, поэтому они должны больше уделять внимания своим детям, а не обвинять во всем песни.

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