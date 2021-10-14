«Паук» Троицкий заявил о желании стать мэром Омска

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий заявил в соцсетях о желании баллотироваться в мэры Омска. Ранее рок-музыкант пытался стать главой Новосибирска.
Прием заявок на пост мэра Омска начался 7 октября 2021 года. Оксана Фадина сложила полномочия из-за перехода на работу в Госдуму. Первым кандидатом на пост стал пенсионер Николай Телепенко. О своем участии заявил в соцсети также создатель сети «Шаурмастер» Юрий Шиян, вслед за ним пост о выборах написал музыкант Сергей Троицкий.
«Первым делом на посту мэра Омска я наведу порядок в медицине. Всех #covid больных завернем в мокрые и холодные простыни, а потом выставим на мороз. Все будут спасены. Надо восстановить коллективный иммунитет Сибири», — написал Троицкий в соцсети.
Он также предложил запретить поп-музыку в барах и на дискотеках, разрешить курение и употребление алкоголя в офисах.
В 2014 году Троицкий баллотировался в выборы мэра Новосибирска, тогда победу одержал коммунист Анатолий Локоть, который возглавляет городскую администрацию до сих пор.
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