«Паук» Троицкий заявил о желании стать мэром Омска

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий заявил в соцсетях о желании баллотироваться в мэры Омска. Ранее рок-музыкант пытался стать главой Новосибирска.

Прием заявок на пост мэра Омска начался 7 октября 2021 года. Оксана Фадина сложила полномочия из-за перехода на работу в Госдуму. Первым кандидатом на пост стал пенсионер Николай Телепенко. О своем участии заявил в соцсети также создатель сети «Шаурмастер» Юрий Шиян, вслед за ним пост о выборах написал музыкант Сергей Троицкий.

«Первым делом на посту мэра Омска я наведу порядок в медицине. Всех #covid больных завернем в мокрые и холодные простыни, а потом выставим на мороз. Все будут спасены. Надо восстановить коллективный иммунитет Сибири», — написал Троицкий в соцсети.

Он также предложил запретить поп-музыку в барах и на дискотеках, разрешить курение и употребление алкоголя в офисах.

В 2014 году Троицкий баллотировался в выборы мэра Новосибирска, тогда победу одержал коммунист Анатолий Локоть, который возглавляет городскую администрацию до сих пор.