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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Главный дизайнер пообещал крутую Lada Niva

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Дизайн нового поколения Lada Niva будет мощным и сильным, сообщил директор по дизайну Lada Жан-Филипп Салар.

«Моя цель — создать отличный дизайн Lada, мощный, сильный. И я уверен, что вам понравится», — сказал Салар в сюжете на YouTube-канале «На заводе».

Над проектом работают специалисты в Москве и Тольятти. «Наша команда полностью посвящает себя делу, увлечена дизайном и готова развивать новые автомобили Lada. Мы близки к тому, что сделать что-то по-настоящему крутое», — отметил дизайнер.

Салар стал шеф-дизайнером Lada в прошлом году. Вся карьера специалиста связана со структурами Renault. Он вывел на рынок Clio третьего поколения, Kwid — в Индии, Koleos — в Южной Корее. В Румынии работал над моделями Dacia. По его словам, его главный принцип как дизайнера — пропорции.

Новое поколение Niva должно сойти с конвейера в 2024 году. Автомобиль построят на модульной платформе Renault под обозначением CMF-B.

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