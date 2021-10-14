Главный дизайнер пообещал крутую Lada Niva

Дизайн нового поколения Lada Niva будет мощным и сильным, сообщил директор по дизайну Lada Жан-Филипп Салар.

«Моя цель — создать отличный дизайн Lada, мощный, сильный. И я уверен, что вам понравится», — сказал Салар в сюжете на YouTube-канале «На заводе».

Над проектом работают специалисты в Москве и Тольятти. «Наша команда полностью посвящает себя делу, увлечена дизайном и готова развивать новые автомобили Lada. Мы близки к тому, что сделать что-то по-настоящему крутое», — отметил дизайнер.

Салар стал шеф-дизайнером Lada в прошлом году. Вся карьера специалиста связана со структурами Renault. Он вывел на рынок Clio третьего поколения, Kwid — в Индии, Koleos — в Южной Корее. В Румынии работал над моделями Dacia. По его словам, его главный принцип как дизайнера — пропорции.

Новое поколение Niva должно сойти с конвейера в 2024 году. Автомобиль построят на модульной платформе Renault под обозначением CMF-B.