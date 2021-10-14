СК расследовал первое дело о торговле детьми в Красноярске

Следователи завершили расследование выделенного в отдельное производство дела в отношении суррогатной матери, которая родила младенца для гражданина Китая, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

В конце прошлого года правоохранительные органы обнаружили схему по продаже младенцев в Красноярске. Директор фирмы «Дидилия» находил граждан Китая, котроые хотели завести детей, и суррогатных матерей, которые за деньги их должны были выносить. Процедуру проводили в Камбодже, а рожать женщины приезжали в Красноярск. Затем они писали доверенность на имя директора «Дидилии» и он передавал детей биологическим родителям.

Силовики установили 19 младенцев и поместили их в дом малютки. Граждане Китая подали 14 исков о возвращении детей в биологически родные семьи. Генетические экспертизы подтвердили родство на 99,9999%, говорил представитель китайских семей, воспользовавшихся институтом суррогатного материнства в России, адвокат Игорь Трунов.

Суд арестовал директора фирмы и двух его знакомых, супруга предпринимателя помещена под домашний арест. Всего в уголовном деле девять фигурантов. Возбуждено уголовное дело по фактам халатности в отношении зам главного врача перинатального центра в Красноярске.

Также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля новорожденными и три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 327 УК РФ «подделка официального документа»).

Мать по документам

Дело одной из суррогатных матерей выделили в отдельное производство. Она выносила чужого ребенка, родила его в Красноярске.

Гражданку Казахстана обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ (продажа человека, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

«В территориальном отделе агентства ЗАГСа города Красноярска обвиняемая получила свидетельство о рождении, в котором указала себя в качестве матери рожденного ею ребенка, в связи с чем в соответствии с действующим законодательством РФ, как мать должна была нести родительские обязанности», — говорится в сообщении СК.

Затем она в нотариальной конторе оформила доверенность и дала возможность директору ООО «Дидилия» распоряжаться ребенком. За ребенка она получила 13 тысяч долларов США и уехала в Казахстан.