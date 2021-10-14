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Пыли в Чите оказалось вдвое больше нормы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sibnet.ru

Синоптики зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) пыли в Чите, сообщает Читинский Гидрометцентр.

ПДК пыли превышен в Железнодорожном районе Читы в два раза, в Ингодинском в 3,2 раза, в Центральном и Черновском в 1,2 раза.

Оксид углерода обнаружен в Железнодорожном районе. Его ПДК превышена в 1,4 раза. Уровень концентрации фенола в воздухе в Центральном районе превышена в 1,3 раза, Железнодорожном – 1,7 раза, Ингодинском и Черновском в 1,8 раза.

Читу часто накрывает смог. Главной причиной такой опасной для жизни смеси считают продукты неполного сгорания угля. Это предприятия топливно-энергетического комплекса, это ТЭЦ, несколько заводов. 

В основном загрязнение идет от мелких котельных и печек частного сектора, говорила СМИ начальник центра по мониторингу загрязнений окружающей среды Забайкальского УГМС Ольга Дубровская.

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Забайкалье #Гео
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