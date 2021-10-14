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Жильцов предложили лишить права на выбор управляющей компании

Источник:
«Известия»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россияне могут лишиться права выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом (УК) — это полномочие планируется передать региональным операторам по управлению жильем, рассказали в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП).

Создание такого органа, который в том числе будет возмещать ущерб от нарушений, приводящих к авариям в домах, прописано в проекте Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ до 2030 года, которую разработал Минстрой.

«Данное предложение абсолютно не соответствует нормам Жилищного кодекса РФ, который установил, что общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является высшим органом управления им», — сказал «Известиям» член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

Сейчас УК выбирают граждане — собственники жилья. Но из-за новой нормы они фактически могут лишиться права определять управляющие организации, сказано в отзыве комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ на проект стратегии, который будет направлен в Минстрой.

В Минстрое «Известиям» сообщили, что проект стратегии опубликован для широкого обсуждения, поэтому говорить о разработанных инициативах преждевременно.

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Экономика #Квадраты
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