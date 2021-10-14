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Вышел трейлер второй части пятого сезона «Бумажного дома»

Источник:
Sibnet.ru
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Трейлер второй части пятого сезона «Бумажного дома» опубликовал Netflix. Премьера финальных серий запланирована на 3 декабря.

В финальных сериях грабители должны выбраться из Банка Испании, в котором находятся более 100 часов. Профессор тем временем в опасности, а на пути у банды новый враг — армия.

Пятый сезон сделали на два эпизода длиннее, чем предыдущие сезоны, и в общей сложности зрители увидят 10 эпизодов, завершающих сериал. Премьера финала — 3 декабря.

«Бумажный дом» — лауреат премии «Эмми», самый популярный неанглоязычный сериал Netflix и лучший иностранный сериал по версии New York Times в 2018 году.

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