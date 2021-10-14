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Большегруз насмерть сбил пешехода в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Водитель большегруза сбил пешехода насмерть на загородной дороге, пешеход шел в попутном машинам направлении, сообщает УГИБДД по Хакасии.

В среду в 19.00 в Усть-Абаканском районе в поселке Ташеба на улице Вокзальная, 53 произошло ДТП.

Водитель большегруза Scania с полуприцепом ехал по правому краю проезжей части со стороны Абакана в направлении поселка Сахарный. Водитель сбил 47-летнего пешехода, который шел по правому краю проезжей части в попутном направлении.

От полученных травм пешеход умер. По факту ДТП проводится проверка.

При передвижении по загородным трассам, пешеходы обязаны иметь на одежде и аксессуарах световозвращающие элементы, чтобы быть видимыми для водителей. Помимо этого, согласно ПДД, пешеходы должны двигаться по обочинам навстречу движению, а не в попутном направлении.

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Хакасия #ДТП
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