Большегруз насмерть сбил пешехода в Хакасии

Водитель большегруза сбил пешехода насмерть на загородной дороге, пешеход шел в попутном машинам направлении, сообщает УГИБДД по Хакасии.

В среду в 19.00 в Усть-Абаканском районе в поселке Ташеба на улице Вокзальная, 53 произошло ДТП.



Водитель большегруза Scania с полуприцепом ехал по правому краю проезжей части со стороны Абакана в направлении поселка Сахарный. Водитель сбил 47-летнего пешехода, который шел по правому краю проезжей части в попутном направлении.



От полученных травм пешеход умер. По факту ДТП проводится проверка.



При передвижении по загородным трассам, пешеходы обязаны иметь на одежде и аксессуарах световозвращающие элементы, чтобы быть видимыми для водителей. Помимо этого, согласно ПДД, пешеходы должны двигаться по обочинам навстречу движению, а не в попутном направлении.