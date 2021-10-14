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Президент России рассказал каналу CNBC о главной задаче страны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что увеличение доходов граждан стало самой главной задачей в стране. Этого власти, по его словам, будут добиваться не популистскими методами, а ростом экономики.

«Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, — это подъем доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать ее простыми линейными методами», — сказал Путин в интервью телеканалу CNBC.

Президент отметил, что для этого нужно обеспечить рост экономики и изменение ее качества. «Это долгосрочная задача. Мы не собираемся действовать популистскими методами, но именно на базе качественного роста экономики мы и собираемся решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан и решение второй очень важной для нас проблемы — демографической», — пояснил Путин.

По его словам, есть целый набор социальных вопросов, касающихся здравоохранения, образования и поддержки семей с детьми, для решения которых намечены национальные цели развития. «Это то, чем мы и намерены заниматься в ближайшее время» — заключил президент.

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