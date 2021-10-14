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Захарова заявила о подвижках в отношениях США и России

Источник:
ТАСС
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Фото: © mzakharovamid; instagram.com/mzakharovamid

После визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву в некоторых вопросах отношений России и США появились подвижки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Произошла, в общем-то, такая инвентаризация проблемных вопросов, без решения которых движение вперед в принципе невозможно», — цитирует ТАСС Захарову.

Она подчеркнула, что не Россия создавала эти вопросы. «Те проблемные узлы, которые создавались на различных этапах именно американской стороной. Были четко обозначены американской стороне подходы Москвы к тому, что без решения этих узловых вопросов какое-то <...> движение вперед <…> невозможно», — пояснила представитель МИД России.

В среду Нуланд провела в Москве встречу с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком по Украине и Минским соглашениям. Она назвала переговоры продуктивными.

Замгоссекретаря встретилась в тот же день с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым. Во вторник в здании МИД РФ прошли переговоры Нуланд с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым и замглавы Минобороны России Александром Фоминым.

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Политика #Мир
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