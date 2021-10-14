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Путин ответил на вопрос об участии в выборах и преемнике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году — баллотироваться на главный государственный пост страны.

«Да, конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — заявил Путин в интервью журналистки американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл

На вопрос, думает ли президент России о преемнике, Путин признался: «Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ».

«До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее», — объяснил российский лидер.

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Политика #Россия
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