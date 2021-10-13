Нуланд посчитала московские переговоры «очень полезными»

Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд после завершения официального визита в Москву заявила, что ее переговоры с российскими коллегами были «очень полезными».

Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин. На следующий день она провела встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.

В частности, с Козаком обсуждались российско-американские отношения, а также имплементация минских соглашений и восстановление мира, стабильности и украинского суверенитета на Донбассе, говорится в Twitter американского посольства в России.

Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР, в прошлом она курировала это направление в Госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

С 2019 года она находилась в «черном списке» Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Сторонам удалось договориться, чтобы в обмен на въезд Нуланд США выдали визу замдиректора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константину Воронцову.