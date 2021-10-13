НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Нуланд посчитала московские переговоры «очень полезными»

Источник:
РИА Новости
125 0
Виктория Нуланд
Виктория Нуланд
Фото: © U.S. Department of State

Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд после завершения официального визита в Москву заявила, что ее переговоры с российскими коллегами были «очень полезными».

Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин. На следующий день она провела встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.

В частности, с Козаком обсуждались российско-американские отношения, а также имплементация минских соглашений и восстановление мира, стабильности и украинского суверенитета на Донбассе, говорится в Twitter американского посольства в России.

Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР, в прошлом она курировала это направление в Госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

С 2019 года она находилась в «черном списке» Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Сторонам удалось договориться, чтобы в обмен на въезд Нуланд США выдали визу замдиректора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константину Воронцову.

Еще по теме
Путин констатировал начало гонки вооружений
Путин назначил Поклонскую послом в африканскую страну
Пашинян «сверил часы» с Путиным
Посол заявил о планах Конгресса США обрушить отношения с Россией
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
СМИ поверили шутке про макет аэропорта в Шерегеше
Фотоловушки на ирбиса расставили в окрестностях ледника Актру
Иркутский губернатор пожаловался на подпольных майнеров
Горнолыжный комплекс планируют построить в Туве
Самое популярное
Разработчики поделились подробностями S.T.A.L.K.E.R. 2
Собчак обеспокоилась, что Пересильд на МКС превратится в Терешкову
Первую высшую оценку выставили на «Ледниковом периоде»
Шанс на победу над коронавирусом увидели в летучих мышах
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
Внесенная в черный список замгоссекретаря США посетит Россию
19
Власти разработают новый порядок въезда и выезда из России
18
Россию признали лучшим рынком для инвесторов
18
Премьер Японии заявил о суверенитете Токио над южными Курилами
17
Путин назвал главного врага российского общества
Sibnet.Ru