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Измерено точное время жизни нейтрона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Idaho National Laboratory / CC BY 2.0

Американские физики с максимальной точностью измерили продолжительность жизни свободного нейтрона — она составила 877,75±0,28 секунды.

Точность этих измерений вдвое превосходит предыдущее достижение, что очень важно для понимания процессов формирования материи во Вселенной сразу после Большого взрыва, пишет arXiv.org.

Эксперимент проводится в Лос-Аламосской национальной лаборатории. Ученые охлаждали нейтроны почти до температуры абсолютного нуля и помещали в мощное магнитное поле, которое предотвращало деполяризацию частиц.

Всего экспериментаторы за два года изучили 40 миллионов нейтронов, получив достаточно статистики для того, чтобы вычислить среднюю продолжительность жизни частиц с максимальной точностью.

Нейтроны — тяжелые нейтральные частицы, наряду с протонами входящие в состав почти всех атомных ядер. Они могут оставаться стабильными лишь в составе этих ядер, свободный нейтрон распадается на протон с испусканием электрона и электронного антинейтрино.

Новые данные позволили с максимальной точностью выяснить, как долго нейтрон может существовать вне атомного ядра, прежде чем распадется на протон. Измерения помогут уточнить модели образования в ранней Вселенной обычного вещества, а также темной материи.

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