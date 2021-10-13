Samsung показала проверку на прочность гибких смартфонов

Южнокорейская компания Samsung опубликовала видео проверки флагманских смартфонов с гибкими дисплеями Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

Ролик демонстрирует четыре отдельных теста. В одном из них смартфоны помещаются в специальную камеру, внутри которой имитируются разные погодные условия, что позволяет оценить устойчивость устройств к различным типам климата.

Второй тест предполагает погружение в воду включенных смартфонов. Третий тест заключается в проверке надежности дисплея новейших устройств Samsung с помощью роботизированной руки-манипулятора.

Заключительное испытание предполагает проведение многочисленных циклов складывания и раскладывания устройств. Эксперты отмечают, что ролик призван развеять слухи касательно не слишком высокой надежности дисплеев флагманов южнокорейского производителя.