Россия достигнет углеродной нейтральности

Российские власти рассчитывают достигнуть углеродной нейтральности экономики к 2060 году, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели в среду.
Глава государства отметил, что в ближайшем десятилетии Россия рассчитывает обеспечить накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов ниже, чем в Евросоюзе. При этом он напомнил, что температура в России повышается быстрее глобальной более чем в 2,5 раза.
Путин подчеркнул, что Россия имеет огромный потенциал повышения энергоэффективности. По оценке специалистов, он составляет треть от текущего потребления энергии. В этой связи президент поручил актуализировать государственную программу энергосбережения.
Углеродная нейтральность означает, что промышленность страны сократит до нуля выбросы углекислого газа и его аналогов в процессе своей производственной деятельности или компенсирует эти выбросы за счет углеродно-отрицательных проектов.
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