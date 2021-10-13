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Россия достигнет углеродной нейтральности

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: raymond_zoller / Attribution-ShareAlike License

Российские власти рассчитывают достигнуть углеродной нейтральности экономики к 2060 году, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели в среду.

Глава государства отметил, что в ближайшем десятилетии Россия рассчитывает обеспечить накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов ниже, чем в Евросоюзе. При этом он напомнил, что температура в России повышается быстрее глобальной более чем в 2,5 раза.

Путин подчеркнул, что Россия имеет огромный потенциал повышения энергоэффективности. По оценке специалистов, он составляет треть от текущего потребления энергии. В этой связи президент поручил актуализировать государственную программу энергосбережения.

Углеродная нейтральность означает, что промышленность страны сократит до нуля выбросы углекислого газа и его аналогов в процессе своей производственной деятельности или компенсирует эти выбросы за счет углеродно-отрицательных проектов.

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