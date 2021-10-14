Фильм-концерт «Linkin Park: Дорога к революции» выходит в прокат

Запись живого концерта группы Linkin Park «Дорога к революции» покажут в кинотеатрах, фильм выходит в прокат в четверг, 14 октября.

Зрители увидят на больших экранах запись концерта группы Linkin Park 26 июля 2008 года в английском городе Милтон Кейнз.

Концерт был частью тура Project Revolution. Это одно из крупнейших и лучших выступлений группы в летнем туре 2008 года. В концерт вошли 18 хитов одной из самых популярных рок-групп современности.

Группа Linkin Park была основана в 1996 году под названием Xero и исполняла музыку преимущественно в стилях альтернативный метал, ню-метал и рэп-метал (раннее творчество), альтернативный рок, электроник-рок, поп и поп-рок (позднее творчество). С 2000 года существует под названием Linkin Park. За это время коллектив был шесть раз номинирован и два раза удостоился награды «Грэмми».