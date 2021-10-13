Взломана защита против майнинга видеокарт NVIDIA

Защита против майнинга видеокарт NVIDIA под названием LHR взломана — специальное приложение T-Rex позволяет использовать все 100% мощности устройства для добычи криптовалюты.

NVIDIA попыталась сделать производительные карты линейки GeForce невыгодными для майнеров. Первый вариант карты RTX 3060 с защитой компания выпустила в феврале 2021 года, но майнеры быстро обошли защиту и выпустили специальный драйвер.

Позднее NVIDIA представила обновленную защиту для графических адаптеров GeForce RTX 3000 под названием LHR. Идея заключалась в том, чтобы часть видеокарт могла использоваться на полную мощность только в компьютерных играх.

В серию «защищенных» вошли карты 3060, 3060 Ti, 3070 и 3080. На аппаратном и программном уровнях в них вшиты алгоритмы, снижающие их производительность до минимума при обнаружении майнигового программного обеспечения.

Однако майнеры нашли способ обойти и этот вариант защиты — с помощью специального драйвера можно запустить добычу сразу двух криптовалют с использованием всех возможностей популярных видеокарт.