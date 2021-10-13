Астрономы зафиксировали таинственные радиосигналы

Международная команда астрономов зафиксировала таинственные радиоволны, исходящие из отдаленных звездных систем.

Для поиска ученые использовали самый мощный в мире радиотелескоп Low Frequency Array, который способен отслеживать звезды, которые находятся относительно близко, на расстоянии до 165 световых лет.

В ходе исследования астрономы зафиксировали сигналы от 19-ти красных карликов. Ставшие предметом изучения звезды по своим параметрам значительно уступают нашему Солнцу, пишет Nature Astronomy.

Большинство из них обладают интенсивной магнитной активностью, которая вызывает звездные вспышки и мощное радиоизлучение. Однако в четырех случаях звезды оказались настолько старыми, что их магнитная активность почти сведена к нулю.

Несмотря на это, астрономы получили аномальные сигналы. Специалисты предполагают, что они могут указывать на существование в этих звездных системах скрытых планет, которые распространяют мощные радиоизлучение.