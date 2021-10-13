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Фотоловушки на ирбиса расставили в окрестностях ледника Актру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © WWF

Экспедиция по фотомониторингу краснокнижного снежного барса прошла на Северо-Чуйском хребте в Республике Алтай. Это практически белое пятно на карте мест обитания снежного барса.

Экспедиция — первая за много лет совместная научная работа альпинистов и экологов после весенней серии тренингов по основам безопасности в горах для биологов и основам мониторинга ирбиса для альпинистов.

«Северо-Чуйский хребет — практически белое пятно на карте мест обитания снежного барса. Исследования здесь проводились изредка: ресурсов и специалистов не хватает, чтобы охватить всю территорию, где присутствует ирбис. В сентябре фотоловушки альпинисты установили вместе с сотрудниками Сайлюгемского парка, а уже в декабре камеры альпинисты проверят камеры самостоятельно», — говорит старший координатор проектов представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

В дальнейшем альпинисты исследуют снежного барса самостоятельно и сообщат экологам результаты. Такой симбиоз сэкономит ресурсы и силы природоохранникам, и позволит охватить регулярным мониторингом большую территорию, отмечают специалисты.

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