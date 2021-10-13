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Эксперты предсказали катастрофическое падение цен на нефть

Источник:
ТАСС
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Фото: © ПАО «Газпром»

Глобальная политика по углеродной нейтральности приведет к падению цены нефти до 36 долларов за баррель к 2030 году и до 24 долларов за баррель к 2050 году, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА).

В своем докладе МЭА опирается на три основных сценария развития мировой энергетики, каждый из которых различается масштабами климатических реформ. Падение цен нефти до 24 доллара за баррель возможно при сценарии Net Zero Emissions (NZE), приводит ТАСС прогноз агентства.

В МЭА поясняют, что при реализации такой стратегии миру больше не понадобятся новые месторождения нефти и газа.

Два других сценария из доклада предполагают сохранение текущего коридора цен вплоть до 2050 года или даже их рост. Так, в сценарии Announced Pledges Scenario (APS), при котором все поставленные цели по декарбонизации в мире достигаются, средняя цена нефти к 2030 году составляет 67 долларов за баррель, а к 2050-му — 64 долларов за баррель.

В умеренном прогнозе Stated Policies Scenario (STEPS), который подразумевает, что правительства будут придерживаться консервативных стратегий и не все поставленные климатические цели будут достигнуты к 2050 году, цена нефти и вовсе варьируется в коридоре 60-90 долларов за баррель.

При самых жестких сценариях декарбонизации экономик доля России и стран ОПЕК в мировой добыче нефти составит не менее 60% по сравнению с текущими 40%, говорится в отчете.

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