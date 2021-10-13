Задержан управделами губернатора Алтайского края

Правоохранители задержали управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края за сокрытие срыва госконтракта, сообщает ФСБ региона.

Эту должность занимает Андрей Степанов. В частности, установлено, что в 2016 году по его инициативе была разработана проектно-сметная документация по строительству наземно-подземного гаража-стоянки в Барнауле, получившая положительную оценку госэкспертизы.

В результате проведенного аукциона определен подрядчик для выполнения работ по возведению объекта. Стоимость заключенного государственного контракта составила более 80 миллионов рублей.

Для снижения затрат по госконтракту, заказчик с подрядчиком решили изменить проектно-сметную документацию, которая по итогам госэкспертизы получила отрицательную оценку. Однако, на тот момент подрядчик уже выполнил комплекс подготовительных работ, но оплату за них своевременно не получил, в связи с чем обратился в Арбитражный суд для возмещения затрат.

В 2020 году управделами в нарушение действующей процедуры и превышая должностные полномочия, распорядился предоставить за счет бюджетных средств субсидию в 19 миллионов рублей для оплаты исковых требований подрядчика.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, повлекшим существенное нарушение охраняемых законных интересов общества или государства) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства). Решением суда он заключен под стражу на два месяца.