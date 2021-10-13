Горнолыжный комплекс планируют построить в Туве

Горнолыжный комплекс на территории станции «Тайга» планируется построить в три этапа, строительство первого этапа обойдется в 45 миллионов рублей, сообщает правительство Тувы.

На первом этапе предполагается подготовка существующей лыжной трассы протяженностью 1,5 километра, реконструкция дороги, строительство автостоянки на 220 машино-мест, расчистка территории под размещение тюбингового парка, строительство административного здания с пунктом проката инвентаря и раздевалкой, и приобретение ратрака.

Предполагается возведение административных зданий, включая гостиницу, пункт проката и гаража, а также в будущем строительство гостевых домиков, есть необходимость установить новую, более мощную трансформаторную подстанцию на 160 КВт. «Тываэнерго» готово выполнить работы по договору.



Ориентировочная стоимость административного здания из оцилиндрованного бруса с пунктом проката инвентаря и раздевалкой на 150 квадратных метров составит 4,6 миллиона рублей, на приобретение ратрака нужно 8 миллионов рублей, а для его надлежащего содержания нужно построить гараж, ориентировочная стоимость которого 2,2 миллиона рублей.

Кроме того, на первом этапе планируется организовать трассу для сноу-тюбинга, закупить горнолыжный инвентарь и тюбы, установить качественное освещение на горнолыжном склоне. На все эти мероприятия в общем итоге потребуется 44,8 миллиона рублей.



«Этот проект имеет все шансы стать комплексом с доступными населению республики активностями. Уверен, обновленная станция "Тайга" будет пользоваться спросом не только у кызылчан, но и среди гостей города. Необходимо системно заниматься развитием туристической инфраструктуры, вместе с тем это нужно делать аккуратно, поэтапно, так, чтобы сохранить хрупкую природу нашей Тувы», — сказал глава Тувы Владислав Ховалыг.