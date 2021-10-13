Кузяев сыграл два матча за сборную в маске

Полузащитник сборной России Далер Кузяев провел матчи против Словакии и Словении отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу в черной защитной маске.
Кузяев получил травму лица еще 6 октября на тренировке. Он столкнулся с нападающим Федором Смоловым.
«После столкновения чувствовал себя не очень, но провели тесты, медицинские обследования. Никаких серьезных противопоказаний не было. Я впервые играл в защитной маске, не сказать, что она мешала, но без нее было бы намного комфортнее», — комментировал Кузяев после матча со Словакией.
На матч со Словенией футболист тоже вышел в черной маске.
Россия после восьми туров лидирует в группе H, сборная гарантировала себя участие как минимум в стыковых матчах.
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Иркут 69Идиотизм, славик - главный враг российского общества... 👆
korvinsSТут она сама подавится своими печеньками максимка.
correctorто чувство, когда государство призналось в крахе здравоохранения