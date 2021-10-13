Кузяев сыграл два матча за сборную в маске

Полузащитник сборной России Далер Кузяев провел матчи против Словакии и Словении отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу в черной защитной маске.

Кузяев получил травму лица еще 6 октября на тренировке. Он столкнулся с нападающим Федором Смоловым.

«После столкновения чувствовал себя не очень, но провели тесты, медицинские обследования. Никаких серьезных противопоказаний не было. Я впервые играл в защитной маске, не сказать, что она мешала, но без нее было бы намного комфортнее», — комментировал Кузяев после матча со Словакией.

На матч со Словенией футболист тоже вышел в черной маске.

Россия после восьми туров лидирует в группе H, сборная гарантировала себя участие как минимум в стыковых матчах.