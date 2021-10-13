НАВЕРХ

Кузяев сыграл два матча за сборную в маске

Источник:
Sibnet.ru
240 0

Полузащитник сборной России Далер Кузяев провел матчи против Словакии и Словении отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу в черной защитной маске.

Кузяев получил травму лица еще 6 октября на тренировке. Он столкнулся с нападающим Федором Смоловым.

«После столкновения чувствовал себя не очень, но провели тесты, медицинские обследования. Никаких серьезных противопоказаний не было. Я впервые играл в защитной маске, не сказать, что она мешала, но без нее было бы намного комфортнее», — комментировал Кузяев после матча со Словакией.

На матч со Словенией футболист тоже вышел в черной маске.

Россия после восьми туров лидирует в группе H, сборная гарантировала себя участие как минимум в стыковых матчах.

Еще по теме
Опубликовано видео «запрещенной» Карпиным песни «Валера»
Сборная России по футболу поставила себе задачу
Сборная России обыграла Словению в отборе ЧМ-2022
Россия сохранит второе место в группе даже при проигрыше Словении
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Пользователи Twitter поддержали Загитову в скандале с журналистом
11.10.2021 17:19
info.sibnet.ru
Кабаева написала письмо с претензиями в FIG
05.10.2021 16:57
info.sibnet.ru
Слова гимнаста о подаренных Авериным BMW вызвали скандал
04.10.2021 17:51
info.sibnet.ru
Тренер Хохлов подал в суд на Facebook из-за фамилии
23.09.2021 12:23
Девушка дня
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
info.sibnet.ru
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин назначил Поклонскую послом в африканскую страну
Пашинян «сверил часы» с Путиным
Эксперты предсказали катастрофическое падение цен на нефть
Юрист объяснил длинные праздники в ноябре
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

jeryakob

из полного собрания обещаний путина. том 5. стр 456

Иркут 69

Идиотизм, славик - главный враг российского общества... 👆

korvinsS

Тут она сама подавится своими печеньками максимка.

corrector

то чувство, когда государство призналось в крахе здравоохранения
Sibnet.Ru