Путин назначил Поклонскую послом в африканскую страну

Президент России Владимир Путин назначил экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

СМИ ранее уже публиковали информацию о том, что Поклонская станет послом в Кабо-Верде, однако официально ее не подтверждали. Источники, близкие к Кремлю, утверждали, что бывшего прокурора Крыма не хотят видеть в парламенте из-за экстравагантных заявлений.

Кабо-Верде — государство в Западной Африке, расположенное на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане в 600 километрах от побережья Африки. Острова представляют собой архипелаг из десяти крупных и восьми мелких островов

Население республики составляет порядка 580 тысяч человек. Дипломатические отношения с Россией государство установила в 1975 году.