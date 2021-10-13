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Путин назначил Поклонскую послом в африканскую страну

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © сайт прокуратуры Республики Крым

Президент России Владимир Путин назначил экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

СМИ ранее уже публиковали информацию о том, что Поклонская станет послом в Кабо-Верде, однако официально ее не подтверждали. Источники, близкие к Кремлю, утверждали, что бывшего прокурора Крыма не хотят видеть в парламенте из-за экстравагантных заявлений.

Кабо-Верде — государство в Западной Африке, расположенное на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане в 600 километрах от побережья Африки. Острова представляют собой архипелаг из десяти крупных и восьми мелких островов

Население республики составляет порядка 580 тысяч человек. Дипломатические отношения с Россией государство установила в 1975 году.

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Политика #Россия #Мир
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